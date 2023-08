MURILLO, Un mio trasferimento? Lascio fare ai miei agenti

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria del suo Corinthians contro il Newell's Old Boys, il difensore brasiliano Murillo, accostato anche alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in zona mista: "Sono molto tranquillo e totalmente concentrato sul Corinthians. La mia testa è sempre qui. Un trasferimento? Lascio fare ai miei agenti, sanno cos'è meglio per me. Per ora sono completamente concentrato sul Corinthians".