MUNTEANU, Felice per i 10 gol: la mia miglior stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parla così Louis Munteanu, classe 2002 della Fiorentina in prestito al Farul Constanța, in vista delle gare che affronterà a breve con la nazionale rumena, ai canali ufficiali della Romania: "È un orgoglio essere qui e spero di fare belle prestazioni in nazionale, se sarò impiegato. Questa è stata ala migliore stagione della mia carriera. Questo è ciò che sognavo da quando sono tornato, fare progressi molto buoni e vincere il titolo con il Farul. La voglia di esordire in nazionale è tanta, c'è un gruppo molto unito e speriamo di fare più punti possibile. La partita con il Kosovo è molto importante, dobbiamo vincere e fare una bella prestazione. Qualora entrassi, darei la vita in campo e farei sicuramente bella figura. Credo che otterremo sei punti da queste due partite. Abbiamo un’ottima squadra, dobbiamo avere una mentalità vincente in nazionale”.