MONDIALI DONNE, Colombia e Francia passano ai quarti

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Colombia e Francia si sono qualificate per i quarti di finale dei Mondiali femminili grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 sulle 'Reggae Girlz' della Giamaica e per 4-0 sul Marocco. A segno per le 'cafeteras', squadra rivelazione di questo torneo iridato, Catalina Usme, premiata a fine partita come miglior giocatrice del match. Ora le colombiane se la vedranno con l'Inghilterra campione d'Europa, impegno che non spaventa il ct Nelson Abadia. "Le mie giocatrici non sono venute qui semplicemente per partecipare ma per fare la storia. Siamo una squadra molto competitiva, cerchiamo sempre la vittoria e ora abbiamo anche l'orgoglio di rappresentare il continente americano".

Le inglesi, che soltanto ai rigori hanno prevalso sulla Nigeria, sono avvisate. Tutto facile invece per la Francia del ct Heré Renard contro il Marocco, dove anche oggi il difensore centrale Nouhaila Benzina, maglia n.3, ha giocato con l'hijab. A segno per le francesi, che nei quarti affronteranno l'Australia, Le Sommer (2), Dali e Diani. (ANSA).