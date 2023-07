MESSI, Un gioiello al 94' alla prima con l'Inter Miami

Fonte: ANSA

(ANSA) - FORT LAUDERDALE, 22 LUG - Prima partita, primo gol, prima vittoria. Lionel Messi non poteva cominciare meglio la sua avventura con la maglia rosa dell'Inter Miami. Il campione argentino, entrato al 9' della ripresa, ha cambiato le sorti del match segnando su punizione il gol della vittoria per i suoi (2-1) in Coppa di Lega, contro la formazione messicana del Cruz Azul. Robert Taylor aveva aperto le marcature per i locali prima dell'intervallo (44'). Insieme a Messi è entrato in campo per Miami anche Sergio Busquets.

Con al braccio la fascia di capitano, Messi ha assistito al pareggio del Cruz Azul, grazie al gol di Antuna (20'). Ma al quarto minuto di recupero ha approfittato di uno dei colpi preferiti del suo repertorio e, su calcio piazzato, ha spedito la palla all'incrocio dei pali, regalando alla franchigia di David Beckham il primo successo in 11 partite e scatenato la gioia dei 18mila sugli sparti dello stadio di Fort Lauderdale, che avevano speso da un minimo di 160 e fino a 8.800 dollari per assistere all'incontro. Star mondiali dello sport e dello spettacolo hanno raggiunto l'impianto per assitere alla prima di Messi. Dal campione dell'NBA LeBron James a Serena Williams e Kim Kardashian. (ANSA).