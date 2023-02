MBAPPE, Se venissi in Italia lo farei solo per il Milan

Circola in queste ore sul web un fuori-onda di ieri sera ai FIFA The Best, in cui Kylian Mbappe, attaccante del PSG e della nazionale francese, risponde a un tifoso in merito a un possibile futuro in Serie A: "Se vengo in Italia è solo per il Milan". Ecco un video del momento.

Kylian Mbappé : « Si je viens (en Serie A), c’est que le Milan AC. » ❤️pic.twitter.com/f8uj3dYp10 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2023