MAROTTA, Mancata proroga è autogol, danno per tutti

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "E' un autogol per il mondo calcio e per l'economia del Paese. L'effetto è che diminuiranno la competitività e la qualità del prodotto calcio, con effetti negativi anche per l'indotto. E' un danno irrimediabile". Così l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, commenta la mancata proroga del dl crescita che prevedeva sconti fiscali per i calciatori impatriati.

"Servirà trovare rimedi e di sicuro cambierà la strategia del mercato, dato che la norma favoriva l'ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse - prosegue Marotta ai microfoni di Sky Sport -. E comunque il made in Italy non avrà alcun vantaggio, perchè i giovani giocatori crescono meglio avendo a fianco campioni da cui imparare". (ANSA).