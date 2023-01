MARCHETTI, Nico? Leicester farà offerta dentro o fuori

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista di SkySport Luca Marchetti. Queste le sue parole, che riguardano in particolar modo la Fiorentina: “Credo che la Fiorentina non abbia così tanta voglia di intervenire sul mercato. C’è bisogno di un innesto in più anche a livello emotivo, Cabral è fuori e Jovic non ha brillato. Abbiamo parlato di gran bella scommessa all’arrivo di Jovic, non ha fatto però la differenza che la Fiorentina sperava. Non metto in dubbio le sue qualità, ma qualcosa è cambiato. Shomurodov e Petagna non so se risolvano definitivamente i problemi della viola, credo però che tutto dipenderà anche dalla partenza di Gonzalez. In queste ore il Leicester sta pensando a un’offerta da dentro o fuori, con un’eventuale cessione la Fiorentina potrebbe rifarsi il look in attacco. Non c’è però la necessità di cedere, vedremo cosa succederà. La sensazione è quella che si possa anche rimanere così in casa viola.”