LOTITO, Deve risarcire Di Canio per il caso Zarate

Dopo aver avuto la meglio nel processo penale, Claudio Lotito è stato battuto da Paolo Di Canio in sede civile in mertio al processo sull'acquisto di Mauro Zarate. Come riporta l'edizione online del Corriere dello Sport, il Tribunale ordinario di Terni, sezione civile, ha condannato il presidente della Lazio a risarcire l'ex capitano dei biancoazzurri della cifra di 30mila euro per averlo ingiuriato. La vicenda, vecchia di dieci anni, è legata alle frasi rivolte a Di Canio in un programma televisivo del 13 marzo 2011. Nel corso della trasmissione Di Canio aveva definito esagerata la cifra pagata dalla Lazio per l'attaccante Mauro Zarate, 37 milioni di euro. "Lei dice cose totalmente false... pensi a fare il giocatore e a non parlare di analisi economiche, visto che non è informato e non sa quello che dice...", erano state le parole ritenute diffamatorie da Di Canio nella risposta di Lotito.