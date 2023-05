KOKORIN, Primo campionato vinto per il suo Aris Limassol

Aleksandr Kokorin non ha ancora chiaro il suo futuro, ma per il giocatore in prestito dalla Fiorentina, quella di oggi è una giornata importante. L'Aris Limassol, dove attualmente il russo gioca, ha vinto infatti il campionato cipriota per la prima volta nella sua storia.

️ARIS LIMASSOL – CHAMPIONS 2022-2023!



For the first time ever in 93 years of existence, ARIS wins the championship! Season 2022-23 will go down in history books!



ARIS will represent Cyprus in Champions League qualification in 2023-24 season.



WE ARE THE CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/mwpw1s9PED