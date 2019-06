KESSIE, Ipotesi Veretout e conguaglio per l'ivoriano

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il Milan è fortemente interessato a Jordan Veretout e vorrebbe sopravanzare la Roma nelle gerarchie per l'acquisto del francese. L'ultima idea dei rossoneri per avvicinarsi (e addirittura superare) la richiesta dei viola di 25 milioni è quella di uno scambio con Franck Kessie, centrocampista del Milan, più un conguaglio che la Fiorentina dovrebbe far corrispondere ai rossoneri. L'ingaggio del centrocampista viola salirebbe a 2,5 milioni annui.