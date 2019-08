KANNEMANN, Fuori dal mercato per Libertadores

Domani il Gremio sfiderà il Palmeiras nei quarti di finale di Copa Libertadores e per il mercato, questo si traduce in uno stop, per il momento almeno, per tutte le trattative: il club brasiliano è in attesa di un contatto ufficiale con l'Atalanta per Luan, attaccante brasiliano classe 1993 che nelle idee di Gasperini potrebbe diventare il vice Ilicic, mentre Walter Kannemann è un obiettivo per la difesa della Fiorentina. Per non partire di Everton, che piace tantissimo all'Atletico Madrid ma che prima deve guadagnarsi la semifinale della coppa con la maglia neroazzurra.