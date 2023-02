JACOBELLI, Amrabat-Barça? Vicenda inaccettabile

Il giornalista Xavier Jacobelli ha commentato ai microfoni di TMW Radio i temi riguardanti l’ultimo giorno di calciomercato.

Su Amrabat cercato dal Barcellona e non convocato dalla Fiorentina invece?

“È una vicenda inaccettabile. Un tecnico come Xavi non può permettersi di chiamare un giocatore sotto contratto con un’altra squadra a poche ore dalla fine del mercato. Se il Barcellona vuole Amrabat si presentasse con un’offerta valida, dato che il prestito con diritto di riscatto non può convincere. Lo stile Catalano sembra essersi un po’ appannato negli ultimi anni”.