ITALIANO, Oggi importante. Sul modulo e su Barak...

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Vincenzo Italiano nel prepartita di Fiorentina-Istanbul Basaksehir. Queste le sue parole: "È una partita importante per il girone perché con pochi punti si supera il turno, dovremo essere molto molto concentrati e prenderci anche una rivincita contro una squadra che ci ha battuti per 3-0. Vedremo anche se quello che stiamo provando potrà portare risvolti positivi, stiamo cercando di venir fuori da un momento non bellissimo, anche se secondo me le prestazioni non sono mai mancate".

Con che modulo partirà la Fiorentina?

"Con questa bravura di Barak di saper stazionare in mezzo al campo, da trequartista e da attaccante. L'ha fatto in passato, ha segnato, cercheremo di alternarlo perché è intelligente. Loro sono forti, sanno giocare e individuare le nostre lacune, cercheremo di portarne poche in porta. Barak deve dare quell'imprevedibilità che ultimamente forse ci sta mancando".

Quali sono gli errori che non bisogna fare?

"Stiamo crescendo dal punto di vista offensivo. Abbiamo segnato ultimamente, abbiamo creato, i nostri attaccanti cominciano a vedere di più la porta, però stiamo mancando nell'altra area di rigore, la leggerezza non ci consente di vincere perché le due aree determinano e ci vuole più qualità in entrambe le situazioni. All'andata per 60 minuti ci hanno sofferto, poi abbiamo fatto qualche errore.. Ce la possiamo giocare, loro sono pericolosi, ma in casa facciamo prestazioni di livello".