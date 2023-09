FirenzeViola.it

Finisce a reti bianche la sfida tra Lettonia Under 21 e Italia Under 21, partita valida per il primo turno di qualificazione agli Europei 2025 in Slovacchia, allo stadio Slokas di Jurmala. Il terzino di proprietà della Fiorentina, Michael Olabode Kayode, non è sceso in campo durante la gara rimanendo in panchina per tutti e novanta i minuti di gioco.