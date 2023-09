ITALIA, Due legni e un gol: ma è 1-1. Biraghi...

FirenzeViola.it

Inizia con un pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord il ciclo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Succede tutto nella ripresa: Immobile al 47' ribatte in rete di testa dopo la traversa di Barella sblocca dopo tre tempi (quello di questa sera e i due di Palermo) la gara con la Macedonia del Nord, nonostante il ceck del Var abbia tenuto in sospeso gli azzurri per qualche minuto. Ma all'81', quando l'Italia sembrava ormai avere la partita in mano, arriva la doccia gelata con il gol di Bardhi su punizione. Nel primo tempo l'Italia ha avuto il predominio assoluto del gioco e almeno tre nitide occasioni da rete, tra cui un palo di Tonali, che non sono bastate per sbloccare la partita. Solo uno scampolo di gara per Biraghi, entrato subito dopo l'1-1, all'82'.

Si complica dunque il cammino dell'Italia che dopo tre gare si porta, così come la Macedonia del Nord, a 4 punti, a-3 dall'Ucraina seconda, che l'Italia affronterà il prossimo 12 settembre. Martedì sarà dunque obbligatorio vincere.

La classifica del girone C

1. Inghilterra 13 punti (5 gare)

2. Ucraina 7 (4)

3. Italia 4 (3)

4. Macedonia del Nord 4 (4)

5. Malta 0 (4)

Il calendario del girone C

12 settembre

20.45 Italia - Ucraina

20.45 Malta - Macedonia del Nord

Riposa: Inghilterra