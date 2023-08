INTER, Fuori Correa, in avanti riecco Sanchez

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter sta per piazzare altri due movimenti di mercato, uno in entrata ed uno in uscita: Joaquin Correa, dopo settimane di voci, è infatti in uscita con direzione Olympique Marsiglia. Secondo Tuttomercatoweb.com il club nerazzurro e quello francese hanno trovato gli accordi del caso, con l'argentino che volerà in Francia in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Parallelamente, TMW informa anche che l'Inter ha definito anche il ritorno di Alexis Sanchez: il Nino Maravilla torna alla Pinetina da svincolato e firmerà un biennale da 3 milioni a stagione. Per entrambi, secondo quanto raccolto da TMW, sono state fissate le visite mediche nella giornata di domani.