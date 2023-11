INFANTINO, Fatto di tutto pur di venire a Firenze. Punti di forza…

FirenzeViola.it

Il centrocampista della Fiorentina, Gino Infantino, ha concesso un'intervista in esclusiva a Tutto-Viola, che uscirà per intero martedì. Questa una piccola anticipazione dell'intervista: “Ho fatto di tutto pur di poter venire a giocare a Firenze. I miei punti di forza? La mia voglia costante di vincere. Voglio vincere sempre, in qualsiasi cosa, e mi arrabbio se non ci riesco, anche se a volte non si tratta di cose veramente importanti. Sono molto esigente con me stesso, ma questa cosa potrebbe tramutarsi anche in una cosa negativa, dato che vorrei che tutto riesca sempre come voglio io e non è possibile”.