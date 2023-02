IGOR, Suona la carica: "Non è un match come gli altri"

Igor suona la carica in vista di Juventus-Fiorentina e attraverso il proprio account Instagram ricorda quanto siano importante la partita contro i bianconeri. "Non è un gioco come gli altri", traducendo letterale dal brasiliano ("jogo" significa "partita") con una foto di quando ha marcato Cristiano Ronaldo a Torino. Il difensore, che pure non ci sarà per squalifica, ha voluto mostrare a compagni e non solo la sua attenzione per la partita.