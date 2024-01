IERVOLINO, Dia? Sorpreso che le big non lo prendano

FirenzeViola.it

Nel corso della sua intervista a Il Mattino, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato anche di Dia e del suo futuro.

Ceduto Mazzocchi, ora Bohinen per gli incastri in entrata. E Dia?

"Ne abbiamo tanti di forti, qualche telefonata è arrivata. Boulaye è straordinario, mi sorprende di come le big non l'abbiano nel mirino. C'è chi rende la metà di lui e viene pagato il doppio. In un top club farebbe 25 reti a stagione".