TMW, Testa a testa Nzola-Beltran per l'attacco: il punto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Per l’attacco della Fiorentina sono ore davvero calde. I viola stanno lavorando parallelamente su due fronti: Lucas Beltran e M'Bala Nzola. Dopo che il Benfica ha virato su Pedro (ex viola ora in forza al Flamengo), la Fiorentina è tornata forte anche sull’attaccante del River Plate, che è valutato circa venti milioni di euro. La pista Beltran però non è l'unica che la Fiorentina sta valutando, perché allo stesso tempo procede parallelamente anche il grande pressing su Nzola da parte dei viola.

La punta dello Spezia ha già dato da tempo la disponibilità al trasferimento ma ora serve la stretta finale, con l'operazione che sarebbe meno onerosa rispetto a quella per l’argentino Beltran. Il testa a testa prosegue e in casa viola c'è fermento. La dirigenza è pronta per lo scatto finale per regalare così a Vincenzo Italiano una nuova punta