TMW, Commisso proverà a convincere Italiano a restare

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nelle prossime ore è atteso il ritorno di Rocco Commisso a Firenze e secondo quanto riporta TMW, tra i capitoli prioritari per il presidente della Fiorentina ci sarà quello legato al futuro dell'allenatore Vincenzo Italiano e in generale della panchina in vista della prossima stagione. In sospeso c'è il rinnovo automatico in caso di raggiungimento dell'Europa League, ma la faccenda va oltre: Commisso però crede di potersi giocare con successo le ultime carte a sua disposizione e proverà a convincerlo a rimanere sulla panchina della Fiorentina, come già aveva saputo fare in passato.

Sullo sfondo restano le ipotesi Napoli e Bologna, al momento però lontane.