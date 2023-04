STAMPA, UE boccia progetto Venezia. Speranza Franchi

FirenzeViola.it

Sulle sue pagine odierne, La Stampa propone un focus in merito alla situazione attorno allo stadio Franchi. L'Unione Europea, da Bruxelles, continua ad avere forti dubbi sui progetti di Firenze e Venezia. Ma se per quel che riguarda il progetto della città lagunare non sembrano esserci più speranze, per lo stadio della Fiorentina non è ancora detta l’ultima parola. Come si legge sul quotidiano, il progetto Franchi è inserito nell’area Campo di Marte, che ha un “indice di vulnerabilità sociale e materiale” superiore alla media dell’area territoriale o comunque superiore a 99, il che potrebbe rendere l’intervento compatibile con i fondi del PNRR.

Per questo motivo Dario Nardella, sindaco di Firenze, è in contatto con Bruxelles, da dove però gli consigliano di cominciare a prendere in considerazione la possibilità di finanziare anche il resto dell’opera con le risorse nazionali del Fondo complementare.