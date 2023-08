HJULMAND, Superato il record della Fiorentina con Bojinov

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore il centrocampista danese dei salentini Morten Hjulmand ha accettato l'offerta dello Sporting Lisbona. Restano da sistemare gli ultimi aspetti burocratici, poi l'accordo sarà reso ufficiale. Vinte anche le ultime perplessità del giocatore, che in questi giorni si era incontrato con i dirigenti portoghesi per definire i dettagli.



Al Lecce andrà una somma pari a 19 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus, di cui andrà all'Admira, come premio di valorizzazione: sarebbe la cessione più importante della storia del club giallorosso, superando anche il record di Valeri Bojinov, che nel gennaio 2005 era stato venduto per una cifra complessiva pari a 15 milioni di euro alla Fiorentina. "Se io mi alzo e vedo che Fazzini vale 20 milioni di euro, che Frattesi è stato pagato 35 milioni, allora io dico che abbiamo ceduto Morten per fare un favore a lui. Quando vediamo certe manovre mettiamo dei paletti", ha detto recentemente Corvino riguardo la cessione del danese.