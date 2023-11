GASPERINI, Ilicic? Si è ammalato qua: perse quasi 12 kg

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Che ricordi hai di Josip Ilicic? E' una delle domande poste a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nel corso della lunga intervista rilasciata a 'Radio Serie A'. Questa la sua risposta: "Si è ammalato qua, anche se tutti eravamo separati, mangiavamo distanti rispettando le regole. A un certo punto ha incominciato ad avere i sintomi, a non stare bene, da lì si è completamente isolato, è stata una progressione. Non sopportava più di non essere a casa, la lontananza dalla famiglia. Da lì è partita la sua difficoltà.

Noi gli siamo sempre stati vicini, lui era un ragazzo assolutamente normale, era sempre lui ma con questa grave difficoltà. Aveva finito a Valencia, aveva fatto quattro gol. Forse era il giocatore indicato come fra i papabili del Pallone d'Oro, sicuramente fra i primi in Europa. Ricordo che dovevamo andare a giocare a Lisbona, contro il Paris Saint Germain, aveva perso qualcosa come 10-12 kg. Era impressionante, l'ho tirato su come un manichino, gli ho detto 'Dai Josip, vieni con noi...'".