GASPERINI, Il mercato così ha date fuori luogo

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - "Finora è tutto un chiacchiericcio, il 10 per cento di quel che si legge è vero. Non serve a nessuno una finestra di mercato aperta da luglio a fine agosto". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dal ritiro di Clusone: "La differenza la fa l'attacco, dove si cerca sempre qualcosa di più. Ma anche in quel reparto, come in difesa, siamo numerosi: è un mercato in generale molto bloccato e difficile, condizionato dalle date che trovo fuori luogo e non in linea con le esigenze degli allenatori". Per il tecnico nerazzurro un'offerta adesso è fuori da ogni ipotesi: "Nel mio mondo ideale le operazioni dovrebbero chiudersi in un mese, a luglio, almeno ci sarebbero venti giorni per preparare la squadra. L'anno scorso Hojlund arrivò all'ultimo giorno del mercato estivo: se vai a chiedere un giocatore ora, ti chiedono una cifra esagerata. Tutti prendono tempo, manca un mese e mezzo all'inizio".

Sui nuovi, Gasperini sospende il giudizio su Bakker, Adopo e Kolasinac: "I primi due sono arrivati all'inizio della settimana, Kolasinac solo venerdì ed è il quinto difensore dopo Toloi, Okoli, Scalvini e Djimsiti. L'impatto col gruppo è sicuramente positivo". Sul fronte portieri, poche parole: "Hanno giocato il primo test Rossi e Vismara perché non c'è nessuno, la società conosce il mio pensiero. Musso ha un problema al gomito, da lunedì si allenerà di nuovo in porta. Venerdì arriveranno gli Under 21 e saremo completi, tra Carnesecchi, Cambiaghi, Okoli e Scalvini". (ANSA).