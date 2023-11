FOTO, Spalletti aggrega l'U18 viola Lopez Salgado

Un altro giovane viola aggregato all'Italia di Luciano Spalletti. Come già accaduto qualche settimana fa, il CT dell'Italia per ovviare a qualche defezione di troppo ha chiamato un giocatore dell'Under 18 della Fiorentina per allenarsi con gli azzurri. Stavolta è toccato al giovane portiere argentino Lucas Lopez Salgado, classe 2006 aggregato al gruppo dopo i problemi febbrili avuti nella notte da Vicario e - come mostra la foto - accolto da Donnarumma con un abbraccio.