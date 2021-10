FOTO, Antognoni in visita a Terim al Galatasaray

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BUONE NOTIZIE: TAMPONI SQUADRA NEGATIVI Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI SALVERESTI DOPO LAZIO-FIORENTINA 1-0? La Fiorentina esce sconfitta per 1-0 dal confronto con la Lazio di Maurizio Sarri, piegata dal gol messo a segno ad inizio ripresa da Pedro, al termine di una partita non esattamente spettacolare. Nonostante l'aridità della proposta complessiva, vi invitiamo come... La Fiorentina esce sconfitta per 1-0 dal confronto con la Lazio di Maurizio Sarri, piegata dal gol messo a segno ad inizio ripresa da Pedro, al termine di una partita non esattamente spettacolare. Nonostante l'aridità della proposta complessiva, vi invitiamo come... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi