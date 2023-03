FORM. UFFICIALI: CASTROVILLI TITOLARE DIECI MESI DOPO. IN ATTACCO C'È JOVIC

A breve andrà in scena allo stadio Artemio Franchi l'ottavo di finale di andata di Conference League tra Fiorentina e la squadra turca del Sivasspor. La grossa novità di formazione in casa viola è il ritorno di Gaetano Castrovilli tra i titolari; il numero dieci non iniziava una partita ufficiale dal primo minuto dal 16 aprile 2022, giorno del suo infortunio al ginocchio. Per il resto formazione collaudata, con Luka Jovic davanti al posto di Arthur Cabral. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikonè, Jovic, N.Gonzalez All.: Vincenzo Italiano

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyrt. All.: Calimbay.