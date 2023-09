FOGLI, A Santa Maria a Monte il torneo in suo onore

Fonte: ANSA

(ANSA) - SANTA MARIA A MONTE, 06 SET - "La serie A scende in campo in ricordo di Romano Fogli, il grande campione di Torino, Bologna, Milan, Catania e della nazionale, ex allenatore e collaboratore di Giovanni Trapattoni alla Fiorentina e in nazionale, scomparso il 21 settembre del 2021 a 83 anni. Fogli era originario di Santa Maria a Monte, il comune in provincia di Pisa dove ha sempre mantenuto le sue radici, tornava sempre, anche per pochi giorni di riposo, e dove ha concluso la sua vita continuando a insegnare calcio ai bambini e ragazzi fino alla soglia degli 80 anni nella scuola che porta il suo nome. L'appuntamento è per sabato e domenica con il quadrangolare delle squadre under 15 di Atalanta, Bologna, Fiorentina ed Empoli. Calcio, educazione, rispetto, correttezza. Romano Fogli era l'esempio di lealtà.

Il Santa Maria a Monte Calcio, che proprio quest'anno festeggia il centenario dalla fondazione, è stata la prima squadra dove l'ex tecnico (Romanino per il fisico esile e la giovanissima età, 16 anni) debuttò in un campionato Figc prima di essere scoperto dagli osservatori del Torino che lo portarono, ancora minorenne, all'ombra della Mole. A due anni dalla scomparsa il Santa Maria a Monte e la famiglia, in particolare il figlio Mirko che ha collaborato all'organizzazione, ricordano Fogli con un torneo di altissimo livello: gara di apertura sabato alle 16 tra Bologna-Empoli e alle 18 Atalanta-Fiorentina. Domenica le finali: alle 16 terzo e quarto posto e alle 18 la finalissima. (ANSA).