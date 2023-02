FIO-NAP, Due militari in malattia ma al Franchi: condannati

Risultavano in congedo per malattia ma in realtà erano allo stadio Franchi per la partita di calcio Fiorentina-Napoli. Due soldati dell'esercito sono quindi stati condannati a tre mesi e venti giorni di reclusione militare, con la condanna della Corte d'appello militare di Roma resa definitiva dalla Cassazione. I fatti risalgono all'agosto 2019, quando i due andarono allo stadio nel periodo in cui si trovavano in congedo per motivi di salute e, mentre assistevano alla partita. A coglierli in flagrante, un loro superiore che li ha riconosciuti e ha avuto la certezza che fossero loro mediante il riscontro dei biglietti acquistati per la partita oltre che visionare i sistemi di video sorveglianza dello stadio. Lo ha riportato Il Mattino.