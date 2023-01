FIO-MON, Numeri e curiosità del match di domani

Dopo quasi due mesi di interruzione causa Mondiali, torna la Serie A e con lei le statistiche che la Lega Serie A ci fornisce. Ecco alcuni numeri e curiosità su Fiorentina-Monza, match valido per la sedicesima giornata:

Dopo aver vinto tre delle precedenti cinque partite contro squadre lombarde in Serie A TIM (1N, 1P), la Fiorentina ha perso tutte le tre più recenti, contro Atalanta, Inter e Milan. La Fiorentina ha vinto le ultime sei partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A TIM, inclusa quella di questo campionato contro la Cremonese; i toscani non registrano una striscia di successi interni più lunga nel torneo contro formazioni provenienti dalla Serie B dal 1999 (sette in quel caso). Per la quarta stagione di fila la Fiorentina ha subito almeno 20 reti nelle prime 15 partite di Serie A TIM; solo in un’occasione i viola avevano concesso così tanti gol dopo altrettante gare per almeno quattro campionati consecutivi nel torneo (sei tra il 1937/38 e il 1946/47). Bilancio in equilibrio per la Fiorentina nelle ultime sei partite casalinghe di campionato, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte nel parziale. Nelle prime nove partite di Serie A TIM da tecnico Raffaele Palladino ha ottenuto cinque vittorie e subito quattro sconfitte; l’ultimo allenatore a esordire nel massimo campionato senza pareggi nelle prime 10 è stato Paulo Sousa, nel 2015 con la Fiorentina (7V, 3P). Il Monza ha perso cinque trasferte in questo campionato (1V, 1N), solo lo Spezia (sette) conta più sconfitte esterne nella Serie A TIM 2022/23.

La Fiorentina è una delle uniche due squadre, con la Juventus, a non aver ancora subito un gol da fuori area in questo campionato, mentre il Monza è una delle uniche tre, con Inter e Juventus, ad aver segnato due gol da fuori area su punizione diretta. Il 22% delle reti della Fiorentina in questo campionato (4/18) è arrivato nei primi 15 minuti di gioco, percentuale record nella Serie A TIM in corso – dall’altra parte il Monza ha segnato un solo gol nel primo quarto d’ora di gioco, solo Atalanta e Lecce hanno fatto peggio (zero). Giacomo Bonaventura, autore di tre reti in questo campionato, è a un solo gol di distanza da quanto fatto nella Serie A 2021/22 (quattro marcature); dal 2015/16 è l’unico centrocampista ad aver trovato almeno tre gol in tutte le otto stagioni disputate di Serie A TIM. La Fiorentina è la vittima preferita di Gianluca Caprari in Serie A TIM; per l’attaccante del Monza cinque reti in 10 match contro i viola nella competizione, inclusa una nella sfida più recente, dello scorso 6 marzo (Fiorentina-Hellas Verona, 1-1).