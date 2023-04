FIESOLE, Attesa per la coreografia di questa sera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo la coreografia organizzata a Cremona (nella foto), anche questa sera la Fiesole - che ha risposto presente all'appello di società e squadra invitando a sua volta tutti allo stadio con striscioni per tutta la città- ne ha annunciata un'altra per la quale c'è molta attesa. La coreografia riguarderà tutta la curva e sarà ovviamente attinente alla Coppa, oltre che, c'è da giurarci, bellissima. Sul proprio profilo ufficiale Facebook la Curva ha pubblicato tutte le indicazioni ai tifosi per la riuscita della coreografia.