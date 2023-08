EX OBIETTIVI, Vicino il passaggio di Hien all'Atalanta

FirenzeViola.it

Si avvicina la cessione di Isak Hien dall'Hellas Verona all'Atalanta. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, al direttore sportivo scaligero Sean Sogliano è stato chiesto di provare a chiudere a grandi linee il mercato per la fine di questa settimana, dando così modo a Baroni di lavorare con la rosa completa già dalla terza settimana della stagione. Per quanto riguarda il centrale svedese, si va verso la chiusura a 8 milioni più Jacopo Da Riva come contropartita.