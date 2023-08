EX OBIETTIVI, Stojanovic in chiusura alla Sampdoria

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Come riportato da gianlucadimarzio.com, la Sampdoria e l'Empoli sono vicine a chiudere per lo scambio di prestiti che porterà Bereszynski in Toscana e Stojanovic in blucerchiato. Quest'ultimo, dopo l'infortunio di Pierozzi, era stato anche accostato alla Fiorentina, con il club di Commisso che sembrava intenzionato ad affidare ad Italiano una riserva di esperienza come vice Dodò. L'esplosione di Kayode, invece, ha portato a rivalutare i piani e il terzino sloveno è pronto a ripartire dalla Serie B.