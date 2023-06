EX OBIETTIVI, Lucca è sempre più vicino all'Udinese

INDISCREZIONI DI FV CALCIO STORICO, L. FABBRI SARÀ MAGNIFICO MESSERE IL 24 Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il pesista fiorentino Leonardo Fabbri sarà Maginifico Messere in occasione della finale di Calcio Storico tra Azzurri e Rossi in programma il 24 giugno. Fabbri di recente ha partecipato anche al Golden Gala, che si è... Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il pesista fiorentino Leonardo Fabbri sarà Maginifico Messere in occasione della finale di Calcio Storico tra Azzurri e Rossi in programma il 24 giugno. Fabbri di recente ha partecipato anche al Golden Gala, che si è... NOTIZIE DI FV NGONGE, OGGI L'INCONTRO TRA L'ENTOURAGE E LA FIORENTINA Tra le notizie più lette di giornata all'interno delle pagine di FirenzeViola.it c'è quella dell'incontro a Milano tra la Fiorentina e l'agente di Cyril Ngonge, William Avila, cercando di capire i margini per una possibile trattativa.... Tra le notizie più lette di giornata all'interno delle pagine di FirenzeViola.it c'è quella dell'incontro a Milano tra la Fiorentina e l'agente di Cyril Ngonge, William Avila, cercando di capire i margini per una possibile trattativa.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi