EX OBIETTIVI, Lazio fiuta il colpo Berardi: ecco come

Uno dei primi nomi che Maurizio Sarri potrebbe chiedere a Claudio Lotito in caso di qualificazione Champions, scrive il Corriere dello Sport, è quello di Domenico Berardi. Il Sassuolo, come ogni estate, proverà a sparare alto con una valutazione del cartellino che probabilmente non sarà distante dai 40 milioni di euro, proprio come l'anno scorso.

L'idea della Lazio potrebbe essere quella di mettere sul piatto una cifra di circa 25 milioni di euro più una contropartita tecnica, col nome di Cancellieri in cima alla lista visto anche che i neroverdi lo avevano trattato col Verona prima della chiusura da parte dei biancocelesti.