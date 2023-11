EX OBIETTIVI, Karlsson non convince: ipotesi prestito

FirenzeViola.it

Non sta andando come ci si sarebbe aspettati l’esperienza in Italia di Jesper Karlsson, arrivato al Bologna in estate dagli olandesi dell'AZ come acquisto più oneroso del mercato estivo felsineo e chiuso nelle gerarchie da Orsoloni, Saelemaekers e in parte anche da Ndoye. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, non è da escludere l’ipotesi di un prestito in modo da poter tutelare l’investimento fatto dalla dirigenza bolognese.