EUROPA LEAGUE, Le formazioni di Feyenoord-Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Feyenoord e Roma hanno diramato le formazioni per la sfida di questa sera. 4-3-3 per Slot con Gimenez prima punta, coadiuvato da Jahabakhsh e Idrissi, mentre la Roma punta a Dybala e Pellegrini come incursori dietro ad Abraham.

Feyenoord (4-3-3) Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

Roma (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.