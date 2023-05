EUROPA, Italiane in Coppa: Viola unica non in chiaro

Fonte: Tvblog.it

Accordo raggiunto tra Rai e Sky per le semifinali di Europa League con i club italiani coinvolti: Juventus-Siviglia all’andata e Bayer Leverkusen-Roma al ritorno saranno trasmesse in diretta su Rai1 (oltre che sulle pay tv Sky e Dazn). Nel caso in cui almeno una delle due italiane la conquistasse, anche la finale sarà proposta in chiaro sulla rete ammiraglia della tv pubblica.

Solo le semifinali di Conference League della Fiorentina, a questo punto, non verranno trasmesse in chiaro. Mentre le italiane impegnate in Champions League e in Europa League saranno in chiaro. Ecco il dettaglio.

10 maggio - Milan-Inter su Tv8

11 maggio - Juventus-Siviglia su Rai1

11 maggio - Roma-Bayer Leverkusen su Tv8

16 maggio - Inter-Milan su Canale 5

18 maggio - Bayer Leverkusen-Roma su Rai1

18 maggio - Siviglia-Juventus su Tv8