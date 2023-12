DS SLASK WROCLAW, Viola sono interessati a Borys

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo dello Śląsk Wrocław, David Balda, ha parlato a Sportitalia dell'interesse di vari club, tra cui la Fiorentina, per Karol Borys, classe 2006 fantasista che l'anno scorso fece un provino al Manchester United. Balda racconta: "È un 10, o un 8, che può partire anche dalla fascia ed accentrarsi. Sa usare sia il destro che il sinistro in egual modo, addirittura non so dire quale usi di più. Un giocatore molto tecnico, imprevedibile. Cambi di direzione, di movimento, cambi di gioco, fa girare la squadra, dribbla. La palla gli resta incollata al piede come ad un giocatore di futsal".

Si è parlato dell'interesse della Fiorentina. Cosa ci può dire in merito?

"Sì, so che sono interessati. Non so dire se si farà o meno: sono entrati in contatto con me, ma ad essere onesti ci sono davvero tanti club su di lui. Tutti quelli che lo seguono in Polonia ne parlano come di un ragazzo prodigio. Se deve partire, lo farà alle giuste condizioni con il contributo finanziario che andrà riconosciuto al club, tutti devono rispettare questo aspetto. Come dicevo ci sono davvero tanti club su di lui".

Per esempio?

"C'è stato un forte interesse da parte del PSV Eindhoven ed anche il Manchester City Group lo vuole comprare. Ha fatto un provino per lo United lo scorso anno, ma al tempo era appena quindicenne. Potrei fare molti altri esempi, anche di club spagnoli, per esempio. Diciamo che tutte le squadre nelle top 4 di ogni campionato principale, lo seguono".