DIA, Oggi la prima udienza al Collegio Arbitrale

Nella giornata di oggi, racconta TuttoSalernitana, andrà in scena la prima udienza di fronte al Collegio Arbitrale per il caso Boulaye Dia. Una stagione particolarmente tribolata quella dell'attaccante e della Salernitana, iniziata con le pressioni fatte dal giocatore sul finire della scorsa estate per essere ceduto al Wolverhampton nonostante la proposta per il club campano fosse insoddisfacente.

Da lì screzi e polemiche, fino ad arrivare al rifiuto, almeno secondo la versione della società, di entrare in campo nella sfida contro l'Udinese con in panchina Fabio Liverani. Nelle settimane successive lo stesso Dia aveva rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui raccontava la propria versione dei fatti, circostanza che non è piaciuta alla Salernitana che nel frattempo stava provando a percorrere la strada della riconciliazione.

Da lì la rottura definitiva, con la società del presidente Iervolino che ha chiesto un risarcimento danni da 20 milioni di euro ed una decurtazione dello stipendio del 50% fino al termine della stagione. Di risposta, lo stesso Dia ha chiesto l'abbassamento della clausola rescissoria fino a circa 10 milioni di euro. Oggi, come detto, la prima tappa con l'udienza davanti al Collegio Arbitrale.