© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napol Giovanni Di Lorenzo è intervenuto su Rai 2 alla Domenica SpoRtiva per parlare delle prossime partite. Queste le sue parole sulla Supercoppa: "Per noi può essere un'opportunità per vincere un trofeo e ritornare ad affrontare il campionato con maggiore fiducia e certezze".