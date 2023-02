DE PAOLA, Juve? Ieri hanno ottenuto vittoria importante

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

La Juve sta trovando la strada giusta? “Allegri in questo momento non si tocca, l’ho criticato a lungo però contro la Fiorentina ho visto una rabbia nella squadra trasmessa dall’allenatore e che non avevo visto in molte partite. Mantenere la barra dritta in un momento del genere va apprezzato. La vittoria con la Fiorentina è importante ed è arrivata con la volontà. In questo momento è secondario risalire in classifica, così come il gioco, adesso bisogna tenere compatta la squadra e l’ambiente. In questo momento tutto l’ambiente deve compattarsi intorno ad Allegri che sta diventando il fulcro della rinascita della Juventus.”

Cosa pensa delle ulteriori intercettazioni uscite in questi giorni? “Trovo schifoso che vengano messe in piazza le intercettazioni, nonostante ci siano delle leggi che vietano una cosa del genere. È assurdo, capisco che i giornali debbano pubblicarli ma non capisco i legali e i giudici che in qualche modo fanno uscire queste intercettazioni. Quando senti queste intercettazioni hai la dimostrazione di come questo sia un paese incivile. Qualcuno dovrà trasmettere queste intercettazioni ai giornali, capisco che poi il giornale le pubblichi ma la domanda è perché tutto questo arrivi ai media.”