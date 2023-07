DALL'ARGENTINA, Viola su un altro talento classe 2003

La Fiorentina continua a guardare Oltreoceano. Dall'Argentina, segnalano l'interesse dei viola per un altro talento albicelste. Stavolta Radio La Red parla di Ignacio Miramon, classe 2003 del Gimnasia la Plata. Secondo l'emittente argentina, Miramon, centrocampista con 25 presenze nell'ultima stagione e protagonista con la maglia della Seleccion nel recente mondiale Under 20, è finito nel mirino dei viola ma è seguito anche da altre squadre in Europa.