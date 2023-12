DAL PORTOGALLO, Le aperture dedicate tutte a Cabral

E dal nulla ci pensa Arthur Cabral. È l'ex attaccante della Fiorentina il protagonista assoluto delle prime pagine portoghesi oggi in edicola, grazie al gol del 3-1 realizzato ieri contro il Salisburgo, che ha permesso al Benfica di qualificarsi in Europa League. L'ex viola segna dopo mesi di polemiche e critiche e salva il Benfica dall'ultimo posto nel girone, regalando una nuova chance in Europa. Questi i titoli:

Record: "Tomem là disto"

A Bola: "Absolviçao"

O Jogo: "O tal Cabral"