DAL BRASILE, Il Corinthias fissa il prezzo per Murillo

La strada per Murillo Santiago Costa si complica: per il difensore brasiliano classe 2002, oggetto del desiderio della Fiorentina da diverse settimane, il Corinthias fa muro e respinge la corte dei viola ma anche di Napoli, Nottingham Forest e Wolverhampton. Questo il punto di Goal.com Brasile, secondo cui il Timão non vorrebbe scendere sotto i 20 milioni di richiesta per Murillo e non sarebbe comunque disposto a cederlo in questa finestra di mercato.