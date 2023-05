D. DELLA VALLE, Felice del momento dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Presente a Milano alla presentazione del libro “Le memorie di Adriano G.” scritto dallo stesso Adriano Galliani assieme a Luigi Garlando, l'ex proprietario della Fiorentina Diego Della Valle ha rilasciato anche una dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Sto vivendo positivamente il momento della Fiorentina. È stato fatto un grandissimo lavoro, auguro le cose migliori alla società”.

Della Valle ha poi parlato del suo rapporto con Galliani: “Diciamo che siamo invecchiati insieme. Abbiamo battagliato, ma sotto traccia siamo sempre stati grandi amici, lo eravamo e lo siamo. Per il futuro? Ha avuto tutto, quindi non posso augurargli niente. Di fare qualche cena in più insieme”.