CORREA, A Firenze imposto nostro gioco. Ora...

Al termine dei 90 minuti giocati tra Lazio e Fiorentina, ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3 è intervenuto l'autore del primo gol biancoceleste Joaquin Correa, che ha commentato: "Ultimamente si era parlato di me, avevo sbagliato un paio di gol. Io cercherò sempre di migliorare, continuerò a fare qualche errore ma cercherò sempre di migliorare. Dato che gioco con Ciro un po' davanti dicono che sono un attaccante, ma io tutta la mia vita ho giocato in mezzo al campo come trequartista, qua sto imparando a giocare più vicino all'area. Sicuramente la vittoria è stata importantissima per la fiducia di tutti, dobbiamo vincere anche con il Torino per non vanificare lo sforzo qui a Firenze. Ora dobbiamo riposare e pensare al modo migliore di fare male al Toro. Il mio rendimento? A volte ci sono periodi in cui non trovi la porta, non sei lucido, non sai come spiegartelo. Prima o poi però ne esco perché ci provo sempre, cerco di fare sempre meglio. Da quando sono arrivato ho cambiato un po' posizione ma parto sempre da dietro perché è la mia caratteristica, sono più centrocampista. Qua sto imparando a giocare più vicino la porta, sempre per il bene della squadra. Abbiamo fatto il nostro calcio, quello che riusciamo a fare meglio: quando imponiamo il nostro calcio siamo difficili da battere. Poi c'è anche l'avversario, ma se giochiamo così saranno più le partite che vinciamo rispetto a quelle che perdiamo", le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.