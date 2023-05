COR. SPORT, Sbagliando e lottando si va a Praga

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LE ULTIME: IN MEDIANA CASTROVILLI IN POLE Con l'avvicinarsi della partita tra Basilea e Fiorentina, filtra qualche indiscrezione che Firenzeviola ha raccolto sulla possibile formazione, con Gaetano Castrovilli che dovrebbe partire titolare. A lasciargli il posto dovrebbe essere Rolando... Con l'avvicinarsi della partita tra Basilea e Fiorentina, filtra qualche indiscrezione che Firenzeviola ha raccolto sulla possibile formazione, con Gaetano Castrovilli che dovrebbe partire titolare. A lasciargli il posto dovrebbe essere Rolando... NOTIZIE DI FV VIDEO, LA FESTA DEI VIOLA AL TRIPLICE FISCHIO DI BASILEA Esplode di gioia la panchina della Fiorentina al triplice fischio della gara di Basilea. Con la rete di Barak a tempo scaduto, i viola eliminano gli svizzeri e approdano in finale di Conference League, dove troveranno il West Ham. Vi proponiamo il video della festa viola... Esplode di gioia la panchina della Fiorentina al triplice fischio della gara di Basilea. Con la rete di Barak a tempo scaduto, i viola eliminano gli svizzeri e approdano in finale di Conference League, dove troveranno il West Ham. Vi proponiamo il video della festa viola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi