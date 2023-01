COPPA ITALIA, Ecco tutto il quadro dei quarti di finale

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TERZIC RESTA VIOLA E VA VERSO IL RINNOVO Aleksa Terzic con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più anche la tifoseria e la società vuole continuare a puntare sul giocatore. Almeno per questo gennaio non si muoverà ed anzi le parti vanno verso il rinnovo, secondo quanto appreso da... Aleksa Terzic con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più anche la tifoseria e la società vuole continuare a puntare sul giocatore. Almeno per questo gennaio non si muoverà ed anzi le parti vanno verso il rinnovo, secondo quanto appreso da... NOTIZIE DI FV CEROFOLINI, DALLA N.12 ALL'IPOTESI ADDIO: ACF RIFLETTE Con l’arrivo nei prossimi giorni di Salvatore Sirigu, per Michele Cerofolini si chiude la possibilità di diventare il secondo portiere al posto di Pierluigi Gollini. Se la possibilità di promozione della coppia Cerofolini-Martinelli in... Con l’arrivo nei prossimi giorni di Salvatore Sirigu, per Michele Cerofolini si chiude la possibilità di diventare il secondo portiere al posto di Pierluigi Gollini. Se la possibilità di promozione della coppia Cerofolini-Martinelli in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi